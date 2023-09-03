مها الصغير: العلمين أصبحت على خارطة الوجهات السياحية العالمية في وقت قياسي

أكدت الإعلامية مها الصغير أنَّ مهرجان العلمين الجديدة ضم جميع أنواع الأنشطة والموسيقى ليرضي مختلف الأذواق، بجانب الفعاليات الرياضية المتعددة التي يُمارس أغلبها على رمال الشاطئ وعروض الأزياء وسباق السيارات.

الصغير: مدينة العلمين على خارطة الوجهات السياحية العالمية في وقت قياسي

وأضافت «الصغير» خلال تقديمها فقرة عن مهرجان العلمين الجديدة ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ مدينة العلمين في وقت قياسي أصبحت موجودة بقوة على خارطة الوجهات السياحية العالمية وتحولت إلى درة تاج المتوسط وعاصمة مصر الساحلية الجديدة وصارت محط أنظار العالم كله.

الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة

وتابعت أنَّ السير على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة بهدف التريض والاستمتاع بالطبيعة والمناظر الخلابة حرص العديد من زوار المهرجان على الاستمتاع به، قائلةً: «ولا أحلى جيم.. لما تتمشى وتمارس الرياضة على البحر.. ومدينة العلمين صارت شيئا رئيسيا وأساسيا للكثيرين في عطلتهم الصيفية، وفي افتتاحية المهرجان نجوم كرة القدم المصرية من العصر الذهبي لعبوا مباراة ممتعة».