الكشف على 915 مواطنا في قافلة طبية ضمن حياة كريمة بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية القادسية التابعة لمركز الرياض، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية القادسية بمركز الرياض، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 915 مواطناً، وخضع 75 مواطن لـ180 فحصا طبيا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ247 حالة، وأشعة لـ44 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، وانتفع بها 476 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار إلى أنّه جرى أيضا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتحويل 12 لأقرب مستشفى، من أجل استكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدما الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز الرياض، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.