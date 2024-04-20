تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية الصالحات بكفر الشيخ لمدة يومين

شهدت قرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية الصالحات

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الصالحات التابعة لمركز سيدي سالم، يومي السبت والأحد 20 و21 والأربعاء أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي>

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجاناً في عدد من التخصصات الطبية، ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة، والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى كفر الشيخ العام، لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية الصالحات للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم.