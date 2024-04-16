تنظيم قافلة طبية مجانية في قرية تيدة بكفر الشيخ لمدة يومين

شهدت قرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، انطلاق قافلة طبية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية تيدة

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم، يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة، والرمد والأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية.

التحويل لأقرب مستشفى لتلقي العلاج

وأوضح «شقوير»، أنّه سيجري أيضاً تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات العلاجية، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة من مستشفى كفر الشيخ العام، وذلك لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية تيدة للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم.