عضو بـ«النواب»: تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية يليق باسم مصر

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المجهودات المصرية في تنظيم البطولة العربية للفروسية كانت كبيرة، مشيرا إلى أن استضافة مصر للبطولة في مدينة مصر الأولمبية يأتي في إطار دورها العربي والقومي، موضحًا أنّ هذه البطولة تؤكد أنّ ثقافة الجيش المصري أكبر من الحرب.

الخيول المصرية ظهرت بشكل لائق

وأوضح «محسب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ القوات المسلحة نظمت البطولة بشكل يليق بها، منوهًا إلى أنّ الخيول المصرية ظهرت بشكل لائق في هذه البطولة، وهو ما يشجع على تربية الخيل وسيكون له أثر على الاقتصاد المصري.

أهمية البطولة للاقتصاد المصري

وأضاف أنّ هذه البطولة كان لها دور في توفير العملات الصعبة وتسليط الضوء على الأمن والاستقرار الكبير في مصر، موضحًا أنه من منطلق المظهر اللائق للخيل المصري في هذه البطولة سيكون هناك تصدير للحصان ما سيوفر عملة صعبة ويساهم ماليًا، وهي عناصر جيدة للاقتصاد المصري.

وشدد على أنّ العاصمة الإدارية وجهة مشرفة لمصر وبها الإمكانات كافة لاستضافة أي نوع من الأحداث المهمة، موضحًا أنّ القوات المسلحة المصرية في خدمة مصر والوطن العربي.