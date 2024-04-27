«طوفان الأقصى» تعصف بمسؤولين إسرائيليين.. الاستقالات تضرب جيش الاحتلال

ذكرت قناة «12» العبرية أنه من المتوقع استقالة رئيس الأركان في جيش الاحتلال هرتسي هاليفي في الفترة المقبلة، وأن هناك نقاشات تجري بشأن خليفته.

استقالات تضرب الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت القناة إلى أن عددًا من الضباط الكبار في الجيش يتواصلون مع محامين قبل بدء التحقيقات في أحداث 7 أكتوبر فيما يُعرف بـ«طوفان الأقصى» وهي العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية.

ووفقًا لتقرير عبري نشر في وقت سابق، فإن أي استقالة لرئيس أركان جيش الاحتلال أو أي عضو بارز آخر في مؤسسة الجيش، ترتبط بفشل أحداث 7 أكتوبر، كما تعد علامة فارقة أخرى في مسار تهرب نتنياهو من المسؤولية، ويأتي هذا خاصةً بعد إعلان رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار تحملهما المسؤولية، وتوقع أن يحين الوقت لتقديم استقالتهما.

وأشار التقرير عبري، عندما تبدأ هذه الاستقالات، سيكون بإمكان نتنياهو بالتأكيد توضيح أن الوقت قد حان للتصحيح. وسيتعين على نتنياهو تعيين رئيس جديد لأركان الجيش والشاباك، وترقية ضباط آخرين إلى مناصب عليا.