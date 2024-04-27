«العدل الدولية» تعلن موعد إصدار حكمها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بسبب إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها في الدعوى التي قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، والتي تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة.

وحددت المحكمة موعد إصدار الحكم يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 أبريل 2024، في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت جرينتش (13:00 بتوقيت جرينتش).

نيطاراجوا طلبت فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة

وبحسب «سكاي نيوز» أنّ نيكاراجوا الواقعة في أميركا الوسطى، طلبت من محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

انتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وعارضت تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه، معتبرة أنه أمر مؤسف وينم عن احتقار.

وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية 5 إجراءات موقتة أهمها تعليق المساعدات الألمانية لإسرائيل، وخصوصا العسكرية.

وردت ألمانيا على الدعوى عبر محاميها بأنّ أمن إسرائيل يقع في صميم سياستها الخارجية، وأن نيكاراجوا شوهت بشكل صارخ إمدادات ألمانيا من الأسلحة لإسرائيل.