رانيا يوسف: أحلم بتقديم عمل فني يناقش قضية ختان الإناث بشكل أعمق

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أنها تتمنى تقديم عمل فني يناقش قضية ختان الإناث خلال الفترة المقبلة، لما لها من أهمية بالغة بين أطياف المجتمع المصري.

رانيا يوسف: نفسي أناقش قضية ختان الإناث

قالت رانيا يوسف لـ«الوطن»: «نفسي أناقش قضية ختان الإناث لأن بجد الناس محتاجة كويس جدا إنها تفهم الأبعاد التي تترتب على هذا الموضوع وما يسببه من تدمير للبيوت».

تأثير قضية ختان الإناث على المجتمع

أضافت رانيا: «علشان كدا أنا شايفة إن دى قضية لازم تتناقش بشكل مكثف وعميق وعارفة إنها اتقدمت قبل كده ولكن نفسي أقدم عمل كامل عن الموضوع يكشف كل التفاصيل الخاصة به وخطورته وإزاي ممكن يؤثر على المدى البعيد».

يذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرا كعضو لجنة تحكيم الفيلم المصري ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته الثامنة.