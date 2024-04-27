3 طرق لعمل كوكتيل الفواكه بالمنزل.. مشروبات منعشة في الصيف

كوكتيل الفواكه من المشروبات الباردة المنعشة التي نحبها جميعا، خاصة في فصل الصيف، لمنح الجسم الشعور بالانتعاش والرطوبة وإمداده بالطاقة اللازمة، لذا تحرص ربة المنزل على تحضيره لأفراد أسرتها في المنزل لضمان جودته ونظافته، ويمكن تحضير كوكتيل الفواكه بالجمع بين أكثر من نوع من الفاكهة الموسمية المتوفرة.

يُمكن تحضير كوكتيل الفواكه بأكثر من طريقة في وقت قصير لا يتعدى الـ15 دقيقة، بخطوات بسيطة بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كوكتيل الفواكه بالعسل والقشطة

المكونات:

كوب من الفراولة.

كوب من الأناناس.

كوب من عصير البرتقال.

موزتان.

2 ثمرة كيوي.

حبة مانجو.

مقدار مناسب من العسل والقشطة الطازجة.

كمية من اللوز المحمص.

طريقة التحضير:

قطعي الموز، الفراولة، الكيوي، الأناناس، والمانجو إلى قطع متوسطة الحجم.

ضيفي كوب من عصير البرتقال ووزعيها في أكواب التقديم.

وزعي كمية من القشطة فوق قطع الكوكتيل ثم ضيفي العسل فوق القشطة، ورشي اللوز المحمص فوق العسل وقدميه.

طريقة عمل كوكتيل الموز والتفاح

كوكتيل الموز والتفاح هو مشروب صحي ولذيذ يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

اغسلي التفاح جيداً وقشريه وقطعيه إلى قطع صغيرة.

قشري الموز وقطعيه إلى شرائح رقيقة.

ضعي التفاح والموز في الخلاط الكهربائي وأضيفي كوب من الحليب وملعقة صغيرة من العسل.

اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.

صبي الكوكتيل في أكواب وزينه ببعض القرفة أو الجوز حسب الرغبة.

كوكتيل الموز والفراولة

المقادير:

ثمرتان موز.

250 جرام فراولة.

1 كوب زبادي.

كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

خطوات التحضير: