طريقة عمل ميلك شيك الفراولة بأسرار المحلات.. «هيطلع زي الجاهز وأحلى»

ميلك شيك الفراولة من المشروبات الباردة، التي تشهد إقبالًا كبيرًا، في محلات العصائر والكافيهات، بسبب مذاقه المختلف، ويمكن تقديمه بنكهات عديدة، ولا يحتاج سوى مقادير بسيطة، لإعداد مشروب مغذي ولذيذ للصغار والكبار.

أوضح الشيف عمر إسماعيل، في برنامج «نأنأة على الماشي»، على قناة cbc sofra طرق مختلفة لعمل ميلك شيك الفراولة، بنفس مذاق المحلات.

ميلك شيك الفراولة

المقادير:

كمية من الفراولة الطازجة أو المجمدة.

آيس كريم فانيليا أو أي نوع.

لبن.

الطريقة:

في الخلاط توضع قطع الفراولة وكمية من آيس كريم الفانيليا حسب الرغبة، والقليل من الحليب، ويتم الخلط جيدًا، حتى تندمج المكونات، ثم توضع في كاسات التقديم وتقدم.

ميلك شيك الفراولة بالشوكولاتة

المقادير:

فراولة قطع أو يمكن استخدام الفراولة المجمدة أو صوص فراولة.

آيس كريم فانيليا أو أي نوع.

صوص شوكولاتة للحصول على نكهة الشيكولاتة.

كريمة مخفوقة للتزيين، ويمكن الاستغناء عنها.

الطريقة

في الخلاط توضع الفراولة وآيس كريم الفانيليا وصوص شوكولاتة، وفي حالة عدم توفره، يمكن إضافة كاكاو خام أو محلى، أو شيكولاتة مذابة، ويتم خلطه جيدًا ويصب في كاسات للتقديم.

ميلك شيك الفراولة بالموز

المقادير:

فراولة قطع.

موز حلقات.

حليب.

آيس كريم فانيليا.

زبادي.

شربات فراولة.

سكر حسب الرغبة.

الطريقة:

في الخلاط توضع الفراولة والموز، وكمية من الحليب، وآيس كريم فانيليا، والقليل من السكر، وتضرب جيدصا حتى تندمج المكونات، وتوضع في كاسات.