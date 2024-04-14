كنز في قشر الموز.. كيف يساهم في علاج الشعر؟

عادة ما تتخلص السيدات من قشر الموز، دون علمهم بالفوائد التي يقدمها للجسم وبالأخص الشعر، لذا من الأفضل أن تحتفظ به في حال كانت ترغب في ترطيب شعرها وتعزيز كثافته ونموه.

ويحتوي قشر الموز على عناصر غذائية هامة ومفيدة للشعر، ويحقق نتائج ملموسة في حال استخدامه بشكل منتظم، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» طريقة استخدام قشر الموز لعلاج الشعر، وفقًا لما نشر في «روسيا اليوم».

فوائد قشر الموز

يساهم ماسك قشر الموز في علاج الشعر الجاف والمتضرر، حيث يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، ويضيف له لمعان طبيعي، ويعتبر بديل طبيعي لمنتجات العناية بالشعر، حال كنت لا تفضل استخدام الماسكات التي تحتوي على مكونات كيميائية، لذا نقدم لك ماسك قشر الموز والليمون، الذي يساعد على التخلص من القشرة وينظف فروة الرأس.

المكونات

قشرة ثمرة موز.

ملعقتان من عصير الليمون.

كوب من اللبن.

طريقة تحضير ماسك قشر الموز

- الخطوة الأولى: ضعي قشور الموز في الخلاط الكهربائي واخلطيها حتى تصبح عبارة عن معجون، والآن قومي بإضافة ملعقتين من عصير الليمون ويتم خلطهما جيدًا.

- الخطوة الثانية: توزيع كمية من الخليط بشكل متساوي على الشعر والفروة، واتركها على الشعر لمدة من 30 دقيقة لـ ساعة واحدة.

- الخطوة الثالثة: يلف الشعر بفوطة دافئة لتعزيز امتصاص مكونات الماسك، وبعدها يغسل الشعر جيدًا.