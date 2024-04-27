الحكومة تنفي انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن انتشار بطيخ مسرطن في مختلف الأسواق على مستوى الجمهورية.

ونفت «الزراعة» تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، ومُشددةً على أن المنتجات والسلع الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماما، وخالية من أي متبقيات للمبيدات أو الكيماويات، ويتم إخضاعها لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من قبل الهيئات الرقابية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء «01155508688 -01155508851» على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.