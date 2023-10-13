رئيس قطاع استصلاح الأراضي يزور السويس لإنهاء إجراءات الري الحديث المطور

أجرى الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، لبحث إنهاء إجراءات الري الحديث «المطور» ولحل مشكلة الترع المصارف وبركة المياه في زمام المراقبة العامة

زيارة ميدانية لرئيس قطاع استصلاح الأراضي للسويس

أجرى الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة زيارة ميدانية مفاجئة إلى زمام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالسويس وقرية يوسف السباعي إنهاء إجراءات الري الحديث المطوروحل مشكلة المصارف.

المرور علي زمام قري مراقبة السويس

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أن الهدف من الزيارة إنهاء إجراءات الري الحديث المطور وحل مشكلة المصارف خاصة المجاور لطريق السويس الإسماعيلية حفاظا علي الطريق والزراعة وإيجاد حلول لتلك المشاكل المرور واضاف عبد العال أن الزيارة كذلك البحث والمرور على زمام قرى مراقبة السويس لبحث مشاكل الترع والمصارف ومشكلة بركة المياه التي تغمر نحو 150 فدانا بقرية يوسف السباعي

تنفيذ توجيهات وزير الزراعة

وأكد الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة أن الزيارة وبحث مضمونها يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وتسهيلا عليهم ، ذلك بحضور الدكتورة حنان عبد اللطيف والمهندس على الديب المراقب العام والمهندس السيد الحريري نائب المراقب.