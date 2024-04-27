قائمة جوائز مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته الثامنة.. لمن ذهبت؟

دورة قوية شهدها مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة هذا العام، الذي تمت إقامته في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، بمشاركة عدد كبير من الأفلام من كل دول العالم وتم الإعلان عن ألأسماء الفائزة في حفل الختام.

قائمة جوائز مهرجان أسوان

تضمنت قائمة الأفلام الطويلة المشاركة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 10 أفلام، هي «بنات ألفة، رسائل الشيخ دراز، بعد الأمطار الغزيرة، ألمانيا، أحلام أندرو،أرتور وديانا، كواليس، خطوط النمر، الجنة تحترق، وودلاند» وحصد الجائزة فيلم بنات ألفة.

وشارك في قائمة الفيلم القصير بالمهرجان 20 فيلما وهي «600 جرام، أبيي، تحت أقدام أم، شي جابي، بيني وبينك، كولورادو، مبعوثة السماء، راحة أبدية، ما دمت تحبني، ارحل، حب جليدي، مثل صفرة المرض، أنا وعيدروس، صيف متأخر، حُطام، جلد بُني، لون البشرة ، بتتذكري، زومبي قريبًا جدًا، سوزان، خذيني إلى البيت» وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الأسباني كولورادو إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وفازت المخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني بتتذكري بأفضل إخراج، وفاز بجائزة أفضل فيلم مبعوثة الإله سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

مسابقة للفيلم المصري

ونظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري تنافس فيها 4 أفلام، هي « رحلة 404 وليلة العيد ورسائل الشيخ دراز، و مقسوم»، وفاز بجائزة أفضل فيها رحلة 404، كما قررت إدارة مهرجان أسوان بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منحه جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يساهم في الترويج للسياحة المصرية، فضلا عن فوز الفيلم المصري مقسوم بجائزة القائمة أيضا.