«القومي للمرأة» يهنئ الأفلام الفائزة في مهرجان أسوان: فرصة لتوصيل رسائل للعالم

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى جميع الأفلام الفائزة في المهرجان بدورته الثامنة التي اختتمت فعالياته بالأمس، وأقيمت خلال الفترة من 20 حتى 25 أبريل 2024، حيث شهدت الفعاليات، عرض 76 فيلما من 36 دولة ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بحجم الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وما حققته الأفلام المصرية المشاركة من حصد للعديد من جوائز المهرجان.

تهنئة خاصة لصناع «الرحلة 404»

ووجهت الدكتورة مايا مرسى تهنئة خاصة إلى جميع صناع فيلم «رحلة 404» لفوزه بجائزة أفضل فيلم مصري يناقش قضايا المرأة، مؤكدة فخرها باهتمام صناع السينما في مصر بتناول قضايا المرأة، مشيدة بأداء الفنانة الكبيرة منى زكي المتميز خلال الفيلم وباهتمامها بتناول مختلف قضايا المرأة في أعمالها الأخيرة.

وأضافت أن المهرجان يعد فرصة لتوصيل رسائل للعالم بمكانة وقدر المرأة في المجتمع.

هذا وقد حصد فيلم «رحلة 404»، جائزة أفضل فيلم مصري وهو من إخراج هانى خليفة، سيناريو محمد رجاء، تصوير فوزي درويش، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء، حسن العدل، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وقررت لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، منح جائزة أفضل فيلم لفيلم «بنات ألفة» وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هي فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

جائزة أفضل إخراج في مهرجان أسوان

فيما حصدت جائزة أفضل إخراج المخرجة سارة سوما عن الفيلم الألماني «أرتور وديانا»، وحصدت جائزة أفضل سيناريو المخرجة والكاتبة كوثر بن هنية عن فيلم «بنات ألفة»، وذهبت جائزة أفضل تمثيل لبيانكا ديلبرافو وديلفين أسعد وسافيرا موسبرج بطلات فيلم «الجنة تحترق» وهو إنتاج مشترك بين 4 دول هى السويد والدنمارك وفنلندا وإيطاليا، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم للفيلم المصري «رسائل الشيخ دراز» سيناريو وإخراج ماجي مرجان.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الإسباني «كولورادو» إخراج ساندرا جايجو وبيلار جوميث، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرجة داليا نمليش عن الفيلم اللبناني «بتتذكري»، وفازت بجائزة أفضل فيلم «مبعوثة الإله» سيناريو وإخراج أمينة ماماني عبدولاي، وهو إنتاج مشترك بين النيجر وبوركينا فاسو ورواندا.

جائزة أفضل فيلم مصري يروج للسياحة

وقررت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يساهم في الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية في مصر، و ذهبت الجائزة للفيلم المصري «مقسوم».

وذهبت جائزة الاتحاد الأوروبي مناصفة بين الفيلم المصري «رسائل الشيخ دراز» سيناريو وإخراج ماجي مرجان، و«بنات ألفة» وهو سيناريو وإخراج كوثر بن هنية وإنتاج مشترك بين 4 دول هى فرنسا وتونس وألمانيا والسعودية.

الجائزة الأولى في مسابقة أفلام الورش

ومنحت لجنة تحكيم جائزة أفلام ذات أثر جائزة أفضل فيلم لفيلم «قلتلك» إخراج ملك الصياد وهو إنتاج مصري أمريكي ألمانى، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم «نور عيني» إخراج مهند دياب، وهو إنتاج مشترك بين مصر وهولندا، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فكرة لفيلم «نهار داخلي» إخراج رفيق جوزيف.

وفاز بالجائزة الأولى فى مسابقة أفلام الورش فيلم «بعث» تأليف وإخراج محمد ربيع، وفاز بالجائزة الثانية فيلم «العجلة» تأليف وإخراج صفاء متولى، وفاز بالجائزة الثالثة فيلم «تعيش انت» تأليف وإخراج محمود حمدى.

ومنحت اللجنة تنويها خاصا لفيلم «الغناية» إخراج رندا ضياء وفيلم «سيرة الدروب» إخراج عمرو مصطفى، وفيلم «نور العزلة» تأليف وإخراج مريم عبدالغفار كما منحت تنويه خاص للممثل خالد عطاالله عن أدائه في أفلام الورش.