المخرج رشيد مشهراوي: مشاركتي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة شرف كبير لي

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن ختام مهرجان أسوان الدولي الثامن لأفلام المرأة.

مشهراوي: دورة المهرجان كانت رائعة للغاية

وقال رشيد مشهراوي مخرج ومنتج فلسطيني، إن هذه الدورة كانت رائعة للغاية، سواء في الندوات أو الجمهور أو نوعية الأفلام، مؤكدًا أن مشاركته بالمهرجان شرف كبير له.

وأكد المخرج إسلام كمال أنه مهرجان مميز لأنه شهد تنوعا حقيقيا في الدول المشاركة وطرق معالجة الأفلام، فقد شاركت أفلام تستخدم لغات سينمائية مختلفة، كما حضر المناقشات عدد كبير من أهالي محافظة أسوان.

وقالت المخرجة ماجي مرجانة، إنها حصلت على جائزتين، هما لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الدولية وجائزة اليورو ماب مناصفة مع فيلم بنات ألفة.

فيلم نور عيني إنتاج هولندي مصري

كما أكد مهند دياب مخرج فيلم نور عيني، إنه إنتاج هولندي مصري جرى تصويره في 7 دول عن مشكلة الإعاقة البصرية حول دول العالم، وحصل على إحدى جوائز المهرجان.