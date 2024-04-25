أول تعليق من منى زكي بعد فوز فيلمها «رحلة 404» في مهرجان أسوان

حصد فيلم «رحلة 404» بطولة الفنانة مني زكي، جائزة الفيلم المصري في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك خلال إعلان الجوائز في حفل ختام المهرجان، والذي انطلق منذ ساعات قليلة، بعد منافسة بين عدة أفلام مصرية أخرى وهي «ليلة العيد، ومقسوم، ورسائل الشيخ دراز».

تعليق مني زكي على فوز فيلم رحلة 404

ونشتر الفنانة منى زكي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، خبر فوز فيلمها، وعلقت عليها بقلوب بيضاء، وعلامة الشكر والامتنان.

أبطال فيلم رحلة 404

وشارك في بطولة فيلم رحلة 404 عدد كبير من نجوم الفن وهم منى زكي، وشيرين رضا، ومحمد ممدوح، ومحمد علاء، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، ومحمد فراج، من إخراج هاني خليفة، وتأليف محمد رجاء.