ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 16726 مخالفة مرورية متنوعة، منها ما يلي:

624 مخالفة السير بدون تراخيص

24 دراجة نارية مخالفة

8941 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

12 مخالفة موقف عشوائي

424 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

6 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.