ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:15 م | السبت 27 أبريل 2024
حملات المرور - أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 16726 مخالفة مرورية متنوعة، منها ما يلي:
624 مخالفة السير بدون تراخيص
24 دراجة نارية مخالفة
8941 مخالفة تجاوز السرعة المقررة
12 مخالفة موقف عشوائي
424 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة
6 مخالفات شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.