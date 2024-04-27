«التنمية المحلية»: تنفيذ 3 دورات تدريبية في مركز سقارة غدا

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي المقبل وهو الأسبوع الـ33 من الخطة التدريبية للمحليات التي ينفذها مركز تدريب سقارة، يشهد تنظيم 3 دورات تدريبية وهي دورة «التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة»، ودورة «دراسات الجدوى وخطط الصيانة والتشغيل»، ودورة «استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي».

تعزيز التحول الرقمي

وأوضح اللواء هشام آمنة أن مركز تدريب سقارة يركز في خطته الحالية على مواصلة جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة العاملين بالمحليات ومهاراتهم وقدرتهم على ميكنة ومواكبة أحدث التطبيقات التكنولوجية والإجراءات الإدارية والحكومية المستحدثة تسهيلاً على المواطنين واختصاراً للوقت والمجهود والتكلفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن الدرات التدريبية والتي ستنطلق في أسبوعها 33 والتي يستفيد منها 101 متدرب من جميع المحافظات، تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة، وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها.

تحديث برامج التدريب

وأكد وزير التنمية المحلية أن مركز سقارة مستمر في تطبيق سياسات تمكين متدربي الدورات في محافظاتهم عن طريق التنسيق مع قيادات المحافظات، وعقد ورش عمل محلية لهم مع عناصر منظومة العمل المتعلقة بهم في منظومة التدريب وبناء القدرات وترشيح المتميزين منهم لتولي مناصب قيادية بمحفظاتهم، موضحا أنه تم تحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

ولفت إلى أن دورة التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، يستفيد منها 28 متدربا من إدارات التنسيق الحضاري والهندسة والتخطيط العمراني بالمحافظات، ويتضمن المحتوى التدريبي للدورة مفاهيم ومستويات التخطيط والتنمية العمرانية، ومنهجية إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية، والتحديات والقضايا التي تواجهه إعداد المخططات الاستراتيجية.

إحياء الهوية البصرية

كما تشمل التعريف بالفرق بين الآثار والتراث والقوانين المنظمة للعمل بها والإدارات المعنية، ومشروع الهوية البصرية لتسويق للهوية المصرية ومبادرات التنسيق الحضاري، ودور الجهاز القومي في الحفاظ على تراث المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وحدود وأسس الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة، بالإضافة إلى تعريف دور المحافظات في تعزيز السياحة التراثية، ودور المنظمات الدولية في الحفاظ على التراث الثقافي والمادي، وكيفية إحياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر، ومعيار الحفاظ على الطابع للأحياء بالمدن.