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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:09 م | السبت 27 أبريل 2024
أموال - أرشيفية

أموال - أرشيفية

أكدت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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