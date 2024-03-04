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دراما المتحدة

القبض على شخصين بتهمة غسل 40 مليون جنيه من تجارة العملة

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الإثنين 04 مارس 2024
غسل الأموال

غسل الأموال

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووُجهت للمتهمين تهمة إظهار أموال النقد الأجنبي كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات)، وقُدرت أفعال الغسل بـ40 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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