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دراما المتحدة

القبض على صاحب شركة متهم بتبييض 6 ملايين جنيه من تجارة العملة

كتب:

محمد بركات
01:25 م | الخميس 11 أبريل 2024
ضبطية تجارة العملة- أرشيفية

ضبطية تجارة العملة- أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الشرقية، لتبييض الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء السيارات – تأسيس الشركات».

وقد قدرت أفعال التبييض التي أقدم عليها المذكور بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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