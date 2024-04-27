كيف تفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص أمراض العيون؟.. دراسة تكشف

كشفت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كامبريدج البريطانية عن قدرة الذكاء الاصطناعي «AI»، وتحديداً نموذج «OpenAI» الأكثر تقدماً، في التفوق على المهارات التشخيصية للأطباء في مجالات عديدة، خاصة فيما يتعلق بتشخيص أمراض العيون، ما قد يُؤثر على الممارسات الطبية المستقبلية.

تشخيص أمراض العيون بدقة

وأضافت الدراسة التي نُشرت في موقع «PLOS Digital Health»، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تشخيص حالات العين بسهولة، بل وتفوقت تلك الأنظمة على الأطباء الذين قد لا يمُارسون التفاصيل الدقيقة للتخصصات الطبية.

تفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء

واختبر الباحثون خلال الدراسة، كفاءة الذكاء الاصطناعي من خلال تكليفه باختيار التشخيص والعلاج الصحيح لعدة حالات مرضية مٌقارنة بمجموعة من الأطباء، وخلصت النتائج إلى وصول نسبة نجاح نظام الذكاء الاصطناعي 69 % في اختيار التشخيص والعلاج الصحيح، ليحقق بذلك تفوق ملحوظ على الأطباء المٌبتدئين الذين سجلوا متوسطاً قدره 43 %.

وقال خالد يسري، خبير تكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه بدأ بالفعل استخدام نظارات الذكاء الاصطناعي التي تُعرف باسم نظارات «الميتافيرس»، في المجالات الطبية في عدد من الدول الأوربية كأمريكا وأوكرانيا.

وتابع: «أصبح يتم الاعتماد على تلك النظارات الافتراضية لإجراء التشخيصات الطبية وكذلك لإجراء بعض العمليات الدقيقة مثل عمليات العيون، ما يجعلنا نتنبأ بإمكانية التوسع في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الطب في المستقبل القريب».

وأضاف «يسري»، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي نجحت كذلك في مساعدة الأطباء على تشخيص أمراض القلب المُعقدة والتنبؤ المٌبكر بأمراض الأوعية الدموية وكذلك تشخيص أمراض الأعصاب والأورام، ما يُساعد في تحسين سلامة المرضى من خلال تقليل احتمالية الخطأ في التشخيص وتحديد العلاج المناسب.

واعترض الدكتور محمد عبد الوهاب، استشاري أمراض الباطنة خلال حديثه لـ«الوطن» على ما طرحته الدراسة بخصوص تفوق أدوات الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص الأمراض وتحديد العلاج المناسب، موضحا أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا استجابة لمٌعطيات يدخلها الطبيب عن طبيعة الحالة والأعراض التي تعاني منها، ويمكن الاعتماد عليه كوسيلة مساعدة للأطباء المٌبتدئين، وبدأ استخدام هذا النظام بالفعل في مصر داخل عدد من الصروح الطبية.