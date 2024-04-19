هشام صالح يكشف أهمية التشخيص المبكر لمتلازمة تكيس المبايض

قال الدكتور هشام صالح، أستاذ طب النساء والتوليد، إن التشخيص المبكر للأمراض هو البوصلة التي توجهنا نحو العلاج الصحيح وتجنب أي مضاعفات صحية، لافتا إلى أن العلاج في توقيت مبكر يساهم في ارتفاع معدلات الشفاء.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر صحفي عقد اليوم لتسليط الضوء على الأمراض التي تتعرض لها المرأة، ونشر الوعي الصحي عن الممارسات الصحية السليمة، في إطار اهتمام الدولة بالمرأة، والتي كان لها نصيب كبير من المبادرات الصحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مضاعفات متلازمة تكيس المبايض

وأضاف الدكتور هشام صالح، أن التشخيص المبكر يُجنب التعرض لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض كالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مشيرًا إلى أن 70% من النساء المتأثرات بمتلازمة تكيس المبايض غير مُشخّصات.

ودعا «صالح» إلى ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر للوقاية من المضاعفات الصحية المحتملة، موضحًا التطورات التي شهدها الطب في مجال التشخيص المبكر لمتلازمة تكيس المبايض، ويتم تطبيقها في مصر وتوفيرها في المعامل كمعمل المختبر، ويمكن الاستفسار من الطبيب المشرف على الحالة والعمل على التوجيه الصحيح لأنه يساهم كثيرًا في العلاج المناسب للحالة.