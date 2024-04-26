مناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي في مؤتمر بجامعة القناة 7 مايو المقبل

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة بصدد تنظيم مؤتمر طلابي للبحوث في نسخته الخامسة في السابع من مايو المقبل لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في جميع المجالات.

تحسين طرق المعرفة وبناء المستقبل

وأضاف رئيس جامعة القناة، في بيان رسمي، إن المؤتمر يأتي في إطار التطورات السريعة التي يشهدها العالم، وتشابك التكنولوجيا والابتكار مع كل مجالات التعليم العالي، مما يشكل تحدياً ملحوظاً وفرصة جديدة لتحسين وتحويل الطرق التقليدية لنقل المعرفة وبناء المستقبل.

وأكد أن المشاركات البحثية بلغت 589 مشاركة من 4 قطاعات بواقع 114 مشاركا بقطاع العلوم الأساسية، و128 مشاركا بقطاع العلوم الهندسية، و234 مشاركا بقطاع العلوم الطبية، و113 مشاركا بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ووجه مندور الدعوة لجميع طلاب جامعة قناة السويس لحضور المؤتمر العام والمشاركة لتحقيق الاستفادة الكبرى من عقد المؤتمر الذي يمثل ماراثون بحثي لتبادل الرؤى وعرض الأفكار الابتكارية الطلابية.

مشاركة 9 جامعات في المؤتمر

وقال إن المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع يستهدف إقليم القناة وسيناء ويمثله 9 جامعات حكومية وخاصة وأهلية من جامعات التحالف، بمشاركة 4 جامعات من إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا، مشيرا إلى مشاركة كلية التعليم الصناعي بحلوان من خلال بحث عن بعد في قطاع العلوم الهندسية.

ويناقش المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في الحفاظ على البيئة، واستخدام أنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي للتحول إلى مجتمعات مستدامة، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تغير المناخ واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم لبناء وتنمية أفراد المجتمع.