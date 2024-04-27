محافظ شمال سيناء: الدولة تحملت 55% من سعر الوحدات السكنية في رفح الجديدة

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة تستوعب 700 ألف نسمة.

تخطيط رفح الجديدة على 3 مراحل

وقال «شوشة»، خلال لقائه عبر شاشة القناة الأولى، إن الدولة خططت مدينة رفح الجديدة على 3 مراحل رئيسية، اشتملت المرحلة الأولى على 272 عمارة بـ4352 وحدة سكنية، موضحا أن الدولة المصرية وفرت دعما ماديا للمواطن بنسبة 55% من قيمة الوحدة السكنية، كما أن جميع المرافق من طرق ومياه وصرف صحي تدعمها الدولة بنسبة 100%.

وأوضح، أن الدولة هي التي تكفلت بنسبة 100% من البنية التحتية في رفح الجديدة، مشيرا إلى أن ثمن الوحدة السكنية 751 ألف جنيه، حيث يدفع المواطن مقدم قيمته 20 ألف جنيه، والباقي أقساط على مدار 30 عاما.

وذكرأن هناك ضوابط للحصول على الوحدة السكنية، فالمرحلة الأولى من المدينة مخصصة لصالح أهالي رفح، يليهم أهالي مدينة الشيخ زويد.