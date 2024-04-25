«شوشة»: الرئيس وافق على تخفيض سعر الوحدة السكنية في رفح الجديدة بنسبة 55%

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة سوف تنافس مدن في التجمعات الجديدة عندما ينتهي العمل بها، مشيرا إلى أن تخطيط المنطقة يجرى على 3 مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى لأهالي رفح، ثم المرحلة الثانية لأهالي الشيخ زويد.

أولوية كبيرة للغاية في تنمية مدينة رفح

وأضاف «شوشة»، خلال حواره عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه يوجد أولوية كبيرة للغاية في تنمية مدينة رفح، كون المدينة كانت شبه مدمرة، موضحا أن من عاني مُر الإرهاب كان مدينتي رفح والشيخ زويد، كما أن مدينة العريش وبئر العبد حدث بها عمليات إرهابية أيضا ولكن ليس بنفس درجة المعاناة التي تعرضت لها مدينتي رفح والشيخ زويد.

تخفيض سعر الشقة بنسبة 55%

وتابع محافظ شمال سيناء: «المواطنون عندما يرون شكل المباني والوحدات السكنية يعتقدون بأن القيمة المادية عالية جدا، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على تخفيض الثمن أو سعر الشقة بنسبة 55%، أي أن من يسكن في مدينة رفح الجديدة يُدعم بالنسبة سالفة الذكر».