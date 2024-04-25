محافظ شمال سيناء: كل الخدمات متاحة في مدينة رفح الجديدة مجانا

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ جميع المرافق والخدمات متوافرة في رفح الجديدة، والبنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه وغيرها بالمجان وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية، ومدعمة من الدولة.

ووجّه شوشة، في لقاء خاص ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، الشكر والتحية والتقدير إلى رجال القوات المسلحة، قائلا إنّ من تحمل عبء بناء هذا الصرح الكبير أثناء الإرهاب في ذروته هم رجال القوات المسلحة، وكان من التضحيات التي قدموها لكي يبنوا هذه المنازل.

وأشار إلى أنّ طريق التنمية لن ينتهي، حيث راعى تخطيط مدينة رفح الجديدة أن تكون من مدن الجيل الرابع لتكون على نفس خطى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدن التجمعات العمرانية، بل ومنافسة لها.

ولفت إلى أنّ المجتمع المصري يهوى الزراعة خاصة أهالي رفح والشيخ زويد، كما أنّ كل الخدمات تبدأ بالطرق، حيث أنشأت القوات المسلحة محاور من الطرق المختلفة وجار إنشاء طريق دائري في الشيخ زويد ينقل الحركة إلى جنوب المدينة لإنعاش المنطقة التجارية.