نقل مريض بأزمة طبية طارئة من سفينة خلال مرورها بقناة السويس

أصيب أحد أفراد طاقم سفينة كيماويات، بأزمة كلوية حادة خلال عبور السفينة من المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم السبت، وجرى نقله إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي اللازم عليه.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن مركز مراقبة الملاحة تلقى استغاثة من ربان سفينة الكيماويات التي ترفع علم مالطا BLUE BIRD خلال عبورها للقناة قادمة من الأردن، ومتجهة إلى الجزائر، بوجود حالة مرضية على السفينة لأحد أفراد الطاقم (تركي الجنسية) يعاني من أزمة كلوية حادة، وعدم توافر التجهيزات الطبية للتعامل مع الحالة، ما يتطلب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليه بشكل عاجل.

وأضاف بيان هيئة قناة السويس أنه تم التنسيق الفوري مع توكيل السفينة «البحرية التجارية» للانتظار في المنطقة E1 بالبحيرات الكبرى، ونقل المريض بواسطة خدمة الإسعاف البحري التي تتيحها الهيئة ضمن حزمة الخدمات الجديدة المقدمة للسفن العابرة، والتعامل السريع مع استغاثة ربان السفينة.

نقل المريض إلى مستشفى قناة السويس

وتوجه الإسعاف البحري إلى منطقة البحيرات مع وصول السفينة، ونُقل المريض بواسطة لنش الإسعاف البحري المجهز إلى أقرب محطة إرشاد أرضية «الدفرسوار».

وأكد البيان أنه تم نقل المريض إلى مستشفى الهيئة نمرة 6 في الإسماعيلية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية، ومن المقرر مغادرة السفينة منطقة الانتظار واستكمال رحلتها مرة أخرى عبر القناة، فور الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض ومغادرته للمستشفى.