«قناة السويس»: توجيه فرق فنية لفحص سفينة تعرضت للغرق قرب بورسعيد

قال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الفرق الفنية والهندسية التابعة للهيئة انتقلت إلى السفينة التي تعرضت للغرق صباح اليوم، قرب مدينة بورسعيد.

وأضاف بيان قناة السويس أن الأطقم الفنية والهندسية تعمل حالياً على فحص بدن السفينة من الخارج، ومراجعة الأعطال التي تعرضت لها لمعرفة أسباب تعرضها للغرق.

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع وجه بسرعة انتقال أطقم الإنقاذ البحري، وأطقم مكافحة التلوث، لاحتواء أية آثار محتملة لعملية الإنقاذ قد تؤثر على الحياة البيئية في منطقة السفينة.

إنقاذ 12 شخصًا والسفينة من الغرق

وانقذت وحدات الإنقاذ في هيئة قناة السويس سفينة بضائع ترفع علم تنزانيا بطول 94 مترًا، وعرض 15 مترًا، وغاطس 6 أمتار تحمل على متنها 3 آلاف طن، قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية في السويس بعد تعرضها لعطل قرب بورسعيد.

ودفعت هيئة قناة السويس إلى مكان السفينة بالقاطرة «بورسعيد» والقاطرة «مصاحب» ولنش «بحار 10»، ونجحت في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.