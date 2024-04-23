محافظ بورسعيد: قناة السويس لها دور مجتمعي مهم ودعمت مشروعات عديدة بالمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، للحديث حول عدد من الملفات.

الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس

ورحب اللواء عادل الغضبان، بزيارة الفريق مهاب مميش لمحافظة بورسعيد، مؤكدا أهمية الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس كان لها دور رئيسي في تقديم الدعم للمحافظة في عدد من المشروعات.

إنجازات محافظة بورسعيد

ومن جهته، أعرب الفريق مهاب مميش، عن فخره بمجمل الإنجازات التى شهدتها محافظة بورسعيد خلال زمن قياسي، مؤكدًا أن بورسعيد تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة المستدامة في جميع القطاعات.

يذكر أن إبراهيم السجيني رئيس حماية المستهلك كان تفقد ومحافظ بورسعيد، عددا من الأسواق والمخابز للاطمئنان على تخفيض أسعار الخبز والسلع الغذائية، التي أعلنتها الحكومة المصرية في ظل الحملة التي قادها أهالي بورسعيد للتصدي للأسعار المبالغ فيها خاصة الأسماك.