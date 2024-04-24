مبادرة لتأهيل خريجي جامعة قناة السويس لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شارك 120 من طلاب جامعة قناة السويس وأعضاء هيئة التدريس في فعاليات مبادرة رواد النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القناة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن جامعة قناة السويس، شارك 120 طالبا وطالبة وبعض من أعضاء هيئة التدريس في المبادرة والتي تم إطلاقها في قاعة 30 يونيو بكلية التجارة.

دورات تدريبية مجانية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

واضاف البيان، أن المبادرة بالتنسيق بين إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومبادرة رواد النيل في إطار بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وجامعة النيل تستهدف طرح دورات تدريبية مجانية للتأهيل لسوق العمل عبر منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنك الأهل.

كما تستهدف مبادرة جامعة القناة التعريف بكيفية إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعرف على برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في إعداد التراخيص والأوراق اللازمة لبداية النشاط وكيفية الحصول على التمويل.

وحاضر بالمبادرة دينا اسماعيل الفقي أخصائية تطوير أعمال للخدمات المالية، ومسؤول مبادرة رواد النيل بالبنك الأهلي المصري في محافظة الإسماعيلية.