المقاولون العرب تنتهي من طريق وكوبري ساكا لإنقاذ السكان بأوغندا

أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من مشروع طريق وكوبري ساكا في أوغندا، الذي يمر في منطقة مستنقعات يوجد بها نهر بلوجومبا، الذي يشهد حدوث فيضانات تتسبب في قطع الطريق بين عدد من المدن الهامة بشرق أوغندا، وتسببت العام الماضي في مصرع 28 أوغنديًا.

الانتهاء من المشروع قبل الموعد المقرر بحوالي 11 شهرا

وأضاف «العصار»، أنه طبقًا للتعليمات الرئاسية بدولة أوغندا، للحفاظ على حياة المواطنين من الفيضان، سارعت شركة المقاولون العرب بالعمل على الانتهاء من المشروع، وإنقاذ طريق باليسا كاليرو، حيث تم ضغط البرنامج الزمنى والانتهاء من المشروع قبل الموعد المقرر بحوالي 11 شهرا، وذلك وسط إشادة كبيرة من المسؤولين المحليين ومسؤولي هيئة الطرق الأوغندية، وسكان تلك المناطق، نظرًا لسرعة الاستجابة والجودة التي يتميز بها العمل.

وأشار المهندسان محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، أن طول المشروع يبلغ 4.5 كم داخل المستنقعات ويشمل إنشاء كوبرى على نهر بلوجومبا، كما يشمل المشروع 10 أعمال صناعية أخرى. ويمثل هذا المشروع أحد الأعمال التي تنفذها شركة المقاولون العرب بأوغندا.