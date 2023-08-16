توقيع عقد إنشاء شركة «المقاولون العرب - لواندا» لإقامة مشروعات في أنجولا

وقعت شركة المقاولون العرب مساء أمس بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد إنشاء شركة «المقاولون العرب - لواندا»، في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الأنجولية، في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبناء جسور التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة الأفريقية.

شراكة بين المقاولون العرب وميركونز الأنجولية

قال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا، موضحا «يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو، وزير الإسكان والبنية التحتية الأنجولي للقاهرة، بناء على دعوة من نظيره الدكتور عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، وعقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية، و شركات المقاولات المحلية».

وزير الإسكان يزور أنجولا الشهر المقبل

وفي السياق ذاته، من المقرر استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار إلى دولة أنجولا خلال الشهر المقبل، لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والبنية التحتية بأنجولا، طبقا لما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الأنجولي.