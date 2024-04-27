مقتل البلوجر العراقية أم فهد يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟

ضجة كبيرة، أُثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، سجل جريمة قتل مروعة وسط أحد الشوارع العراقية، وتبيّن أن البلوجر العراقية الشهيرة بـ«أم فهد» كانت الضحية، وجرى وضع مساعدتها في أحد المستشفيات، وهي في حالة حرجة، نتيجة إصاباتها البالغة، فما القصة؟ ومن هي الضحية؟

قصة البلوجر أم فهد

في الساعات الأخيرة من مساء يوم الجمعة، وبينما كانت البلوجور «أم فهد» تستقل سيارتها وبجوارها المساعدة الخاصة، ترجل رجل مجهول ملثم الوجه، من دراجته النارية، وأسرع باتجاه سيارتها مشهرًا عليها سلاحه الناري، وعلى الفور سدد لها طلقات نارية أودت بحياتها، وفق مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة بالمنطقة، وأصيبت مساعدتها في حالة حرجة، وبيّن الفيديو لحظة إطلاق النار إذ ظهرت على شكل إضاءة قوية في السيارة.

على الرغم من أن الملثم ارتكب جريمته وتخلص من «أم فهد»، إلا إنه ظل ثوانٍ معدودة وكأنه يبحث عن شيئ ما، وفق ما نشرته «وكالة فرانس برس»، وذلك لقيامه بسرقة الممتلكات الخاصة بالضحية، وفتحت أجهزة الأمن العراقية تحقيقًا بعد الجريمة التي وقعت أمام منزل في شرق العاصمة بغداد، وما زال البحث مستمرًا حول مرتكبي الجريمة.

من هي البلوجر أم فهد

ونستعرض معلومات عن البلوجر العراقية الشهيرة بـ«أم فهد»، وفق ما ورد عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

- الاسم الحقيقي لها غفران مهدي سوادي.

- لقبت نفسها بعدة ألقاب منها «أم فهد»، «المهرة»، «الشيخة».

- تبلغ من العمر 30 عامًا.

- ولدت في عام 1994.

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عملية اغتيال من قبل قاتل محترف لغفران مهدي سوادي) المعروفة باسم ام فهد في بغداد pic.twitter.com/u3CzabYrhF — Steven Nabil (@thestevennabil) April 26, 2024

- من محافظة البصرة بالعراق.

- حققت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

- لديها 30 ألف متابع على فيسبوك، وأكثر من 460 ألف على تيك توك.

- تزوجت مرتين.