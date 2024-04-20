من هي البلوجر إسراء روكا؟.. سقطت بسيارتها من ارتفاع 10 أمتار

كعادتها كل يوم استقلت البلوجر إسراء روكا سيارتها في أمان، وهي لا تعلم أنها الرحلة الأخيرة إذ لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن تعرضت لحادث، فعندما وصلت إلى منتصف كوبري الحرفيين بمنطقة النزهة، فقدت السيطرة على عجلة القيادة واختلت منها، ليكون آخر مشهد رأته عينيها هو سقوطها مسافة 10 أمتار في لمح البصر، وهي تحاول أن تستغيث بأحد، ليتجمع المئات حولها وهي غير قادرة على طلب المساعدة بسبب تهشم جسدها بالكامل لتفارق الحياة مساء أمس يوم الجمعة الماضي.

تفاصيل حادث البلوجر إسراء روكا

المشهد أسفل الكوبري وبالتحديد في شارع جسر السويس، كان مهيبًا، إذ تفاجأ المارة بسقوط سيارة من أعلى 10 أمتار بعد أن دمرت جزء كبير من الكوبري، ووسط الإزدحام الشديد وصلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن للتحقق من الواقعة، ونقلت الفتاة إلى المستشفي لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة إثر الحادث، ونقلت للمشرحة.

وعلى الجانب الآخر تمكن رجال المباحث من معرفة هوية الفتاة وهي البلوجر «إسراء روكا»، صاحبة الـ28 عامًا، التي فارقت الحياة بعد أن فقدت السيطرة على عجلة القيادة بيدها، لأنها كانت تسير بسرعة عالية.

وفي التقرير الآتي، نستعرض أبرز المعلومات عن البلوجر إسراء روكا، وفقًا لحساباتها الرسمية بموقعي التواصل الاجتماعي «تيك توك»، و«إنستجرام».

من هي البلوجر إسراء روكا؟