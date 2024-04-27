شيخ قبيلة السواركة: علاقتنا بمؤسسات الدولة مقدسة

قال الشيخ إبراهيم أبو عيان، شيخ مشايخ قبيلة السواركة، إن عددا من مشايخ القبيلة اُستهدفوا واستشهدوا في معركة الحرب على الإرهاب، بهدف إبعاد القبيلة عن المعركة وزراعة الخوف في قلوبهم، إلا أن هذا لم يحدث على الإطلاق.

علاقات القبائل بمؤسسات الدولة

وأوضح شيخ مشايخ قبيلة السواركة، خلال لقائه عبر شاشة القناة الأولى، أن العلاقة بين القبيل والجيش ومؤسسات الدولة مقدسة وترتقى لأعلى المستويات، وهذا من ضمن المسلمات بحكم التاريخ والتجربة والولاء للوطن ولأرض سيناء.

وشدد «أبو عيان» على أن استهداف مشايخ القبيلة من قبل الإرهاب كانت لإحداث الوقيعة، موضحًا أن هذا لم يوقفهم عن العمل ضد الإرهاب.

وذال إن كثيرا من الشباب تم استهدافهم من قبل الإرهاب، ورغم ذلك كان هناك دعم ومشاركة في القضاء على الإرهاب والدفاع عن هذا الوطن داخل منظومة القوات المسلحة المصرية.