مها الصغير بعد شائعة انفصالها عن أحمد السقا: «سيقال عنك ما ليس فيك»

نشرت الإعلامية مها الصغير، «استوري» عبر حسابها على «انستجرام»، اليوم، عقب انتشار شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا خلال الفترة الماضية.

شائعة انفصال مها الصغير وأحمد السقا

وقالت مها الصغير في «الاستوري»: «سيقال عنك ما ليس فيك وسيقال لك ما لا تحب وأنك فعلت ما لم تفعل، ولن تجد من يدفع عنك الأذى فلا تبتئس».

وكان الفنان أحمد السقا نفى في تصريحات سابقة، شائعات انفصاله عن زوجته مها الصغير.