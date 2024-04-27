رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مها الصغير بعد شائعة انفصالها عن أحمد السقا: «سيقال عنك ما ليس فيك»

كتب:

بسمة شطا
04:16 م | السبت 27 أبريل 2024
مها الصغير وأحمد السقا

مها الصغير وأحمد السقا

نشرت الإعلامية مها الصغير، «استوري» عبر حسابها على «انستجرام»، اليوم، عقب انتشار شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد السقا خلال الفترة الماضية.

شائعة انفصال مها الصغير وأحمد السقا

وقالت مها الصغير في «الاستوري»: «سيقال عنك ما ليس فيك وسيقال لك ما لا تحب وأنك فعلت ما لم تفعل، ولن تجد من يدفع عنك الأذى فلا تبتئس».

وكان الفنان أحمد السقا نفى في تصريحات سابقة، شائعات انفصاله عن زوجته مها الصغير.

اقرأ المزيد:

أحمد فهمي عن مشاركة السقا في فيلم عصابة المكس: «مش أول مرة»

أحمد فهمي يروج لمشاركته في فيلم عصابة المكس مع «السقا»: «أخويا الكبير»

هل انفصل أحمد السقا عن زوجته مها الصغير؟.. رسالة غامضة تثير الجدل على فيسبوك

9 معلومات عن زوجة أحمد السقا بعد شائعة الانفصال
بقلم بسمة شطا