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توريد 29 ألف طن قمح إلى مراكز التجميع في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
04:16 م | السبت 27 أبريل 2024
توريد القمح في البحيرة

توريد القمح في البحيرة

تشهد محافظة البحيرة انتظامًا في عمليات توريد القمح، وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024 مستمرة داخل الشون والصوامع. 

انتظام توريد القمح في البحيرة 

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أن هناك توجيهات أثناء توريد القمح، تتمثل في تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام.

وأكدت، أن محصول القمح محصول استراتيجي مهم ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم.

وذكرت أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، مؤكدة أنه تم توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع المحافظة حتى اليوم .

 المساحة المنزرعة من محصول القمح بالبحيرة 

وأوضحت «بلبع» أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في محافظة البحيرة هذا العام تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

ووجهت بضرورة تقديم كافة التيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد، وتحقيق المستهدف هذا العام  نظراً لأهمية محصول القمح، مشددًة على أن هناك تضافر من كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة.

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بقلم إحسان شعبان