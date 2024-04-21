تفاصيل بدء توريد القمح من المزارعين.. غرفة عمليات على مدار الساعة

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل بدء توريد محصول القمح من المزارعين والموردين، قائلا: «لدينا غرفة عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة عمليات التوريد».

البنك الزراعي يقدم جميع وسائل الدعم للمزارعين

وأوضح «فاروق» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن البنك الزراعي يقدم جميع وسائل الدعم للمزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي على نحو يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لتخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار إلى أنه تم البدء في استلام محصول القمح من المزارعين والموردين في أكثر من 190 موقعا تخزينيا عبارة عن شون ومراكز ونقاط تجميع منتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، حيث أن سعر طن القمح العالمي أعلى من السعر المحلي الموجود داخل مصر.

وتابع: البنك الزراعي أنشأ غرفة عمليات خاصة بموسم توريد القمح المحلي لمراقبة وتنظيم عمليات التوريد، كما يشارك البنك في عضوية غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين.

وتوقع علاء فاروق، زيادة كميات الأقماح المستلمة هذا الموسم بالمقارنة بالمواسم الماضية نتيجة الإجراءات والحوافز التشجيعية التي وفرتها الدولة لموردي القمح.

زيادة عدد المواقع التخزينية

وتابع: قمنا بزيادة عدد المواقع التخزينية هذا العام لتصل إلى 190 موقعا تخزينيا بقدرة استيعابية لاستقبال نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم.

واختتم: «البنك الزراعي يدعم مزارعي القمح من خلال زيادة قيمة السلفة الزراعية لمحصول القمح والتي يحصل عليها الفلاح بفائدة 5% فقط لتصل إلى 18 ألف جنيه لفدان الري التقليدي، و21.5 ألف للري الحديث لمساعدة الفلاح في تحمل ارتفاع أسعار تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج».