ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء، استقبال نحو 15 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 13 أخرى، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

وأشار المركز في بيان، اليوم السبت، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 24 ألفا و951 طنا تشمل: 2000 طن صويا و 4935 طن رمل صب و7247 طن كلينكر و6369 طن يوريا صب و 4400 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و601 طن تشمل: 4661 طن قمح و 9335 طن خردة و 4503 طن حديد و700 طن مولاس و1100 طن خشب زان و119 ألفا و82 طن ذرة و7500 طن كسب صويا و300 طن سكر و2500 طن سلاج و3000 طن زيت طعام و20 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1483 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 488 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3354 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49 ألفا و948 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199 ألفا و949 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5034 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية والفيوم شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3647 حركة.