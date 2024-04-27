مسؤول بمركز البيانات والحوسبة: توطين الذكاء الاصطناعي بالخدمات الحكومية

قال المهندس محمد عيسوي، مسؤول مركز تطوير أنظمة الاتصالات المتكاملة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، إنّ المركز يعمل على منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية والبيانات الحكومية، منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين في تقديم خدمات الجهات الحكومية.

40 خدمة سحابية حديثة

أضاف «عيسوي» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ المركز يقدم أكثر من 40 خدمة سحابية حديثة، وتحليل الكم الهائل من البيانات والذكاء الاصطناعي ومنصة إنترنت الأشياء، وتبادل البيانات الحكومية.

ابتكارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أوضح أنّ المركز يتعاون في مجال التدريب والابتكار المشترك، مع عدد من الجهات الحكومية، عبر تنفيذ منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من 30 مسارا ومواد تعليمية واعتماد أكثر من 15 تقنية مختلفة، وبرنامج تدريبي لأكثر من 1300 ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، والابتكار والتطوير المشترك أكثر من 90% لنموذج ASR المصري تحويل الصوت إلى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، وأكثر من 4 خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو، منصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار.

زيادة رضا المواطنين

واصل: «مصر تسير على خطى واعده في التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية P1 بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس التي تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة التي تم إطلاق خدماتها خلال عام 2022، وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا واستكمالًا لنفس المحور التكنولوجي باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة ومنصة إنترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذي القرار لإرضاء المواطنين».