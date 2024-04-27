استشاري التحول الرقمي يكشف دور الأمن السيبراني في حماية البيانات

كشف الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن الاقتصاد الرقمي مصطلح ظهر مؤخرًا مع انتشار تكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد الرقمي بدأ يتطور ويحقق أرقاما وعوائد كبيرة

وتابع استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد الرقمي بدأ يتطور ويحقق أرقاما وعوائد كبيرة.

الأمن السيبراني من إيجابيات التحول الرقمي لأنه يحمي عملية تداول البيانات والمعلومات

وأضاف استشاري التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، أن ذلك يكون من خلال الأعمال الإلكترونية مثل الأجهزة البرمجية وثانيا البنية التحية سواء الإنترنت أو الاتصالات وأخيرا التجارة الإلكترونية وأردف أن الأمن السيبراني من إيجابيات التحول الرقمي لأنه يحمي عملية تداول البيانات والمعلومات، لأنه في ظل تشابك التعاملات والمنصات كان لا بد من وسيلة لتأمين البيانات.