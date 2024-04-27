ميكنة الخدمات الصحية عبر «مركز البيانات والحوسبة»: منظومة إلكترونية للرعايات والحضانات

كشف المهندس خالد عبد الهادي، مدير قطاع التخطيط بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أبرز استخدامات المركز في القطاع الصحي.

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

قال «عبدالهادي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المركز سيعمل على تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزياً لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات، وتنفيذ ملف طبي موحد للمرضى، وتحويل الأشعات من ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد لتسهيل أعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية.

ميكنة الخدمات الصحية

أضاف أنّ مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يستخدم أيضًا في منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات، والتقارير المميكنة، ومتلقي البلاغات المميكنة، وميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة أسلوب السائقين والمسعفين باستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها فورا وأتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية.

تسهيل دورة عمل القوافل الطبية

أوضح مدير قطاع التخطيط بالمركز، أنهم يعملون أيضًا على حصر واستدامة الأصول بالقطاع الصحبي، وتسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات في ذات نطاق العمل.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية p1، والذي يعتبر الأكبر من نوعه في مصر ومنطقة شمال إفريقيا، الذي يعزز من جودة الخدمات، وأمن المعلومات للدولة المصرية.