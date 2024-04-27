مشروع لتحويل القضايا الاقتصادية والمدنية لـ«محاكم ذكية» بواسطة مركز البيانات والحوسبة

كشف المهندس خالد عبد الهادي، مدير قطاع التخطيط بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، أبرز استخدامات المركز في قطاع العدل.

تسهيل إجراءات التقاضي

قال «عبدالهادي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المركز يعمل في مجال العدل عبر تسهيل إجراءات التقاضي، وتحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية إلى محاكم ذكية، وتسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضي.

تقليل معدل الجريمة

أضاف مدير قطاع التخطيط بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أنّ المركز سيعمل على تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين، وبناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث المرورية، وإدارة الأزمات والطوارئ، تحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر.

ولفت إلى أنّ المركز سيعمل على دعم تشغيل شبكة النقل الذكي في مصر، ومنظومة المواني الذكية.

فوائد وعوائد عدة للدولة

أوضح أنّ الشبكة لها عوائد عدة متوقعة على الدولة المصرية، منها تعزيز الدور المحوري للدولة المصرية على المستوى الإقليمي، وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار في صناعة التكنولوجيا المحلية، وتوفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل.