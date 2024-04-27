محلل سياسي: الاحتجاجات الطلابية بأمريكا لدعم فلسطين تحول نوعي للضغط على إسرائيل

قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور جهاد حرب، إن الولايات المتحدة بها احتجاجات طلابية لدعم الحق الفلسطيني، موضحا أن هؤلاء الطلاب يرون أن جامعاتهم باستثماراتها تشارك في جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل، موضحا أن هذا التحول مهم ونوعي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي.

احتجاجات الطلاب بأمريكا لمساندة الشعب الفلسطيني

وأضاف «حرب»، عبر تطبيق skype، على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الانتقال قد يتم على نطاق واسع وكبير في جامعات العالم وبالأخص في الدول التي ساندت إسرائيل في حربها كبريطانيا، فرنسا، إستراليا وغيرها، مضيفاً أن تجارب احتجاجات الطلاب التي جرت في أمريكا أدت إلى تغير في السياسات الأمريكية.

تغير السياسة الأمريكية تجاه فلسطين

وأشار إلى أن في عام 1968 انتفضت الجامعات الأمريكية ضد سياسة الولايات المتحدة وحربها في فيتنام، وفي نهاية الأمر تم تغير السياسة العامة لأمريكا، مما يؤكد نجاح هذه الاحتجاجات، موضحا أن بعد ذلك جرى انتفاضة أخرى داخل الجامعات الأمريكية ضد التميز العنصري في جنوب أفريقيا، وغيرت السياسات المتعلقة بالإدارة الأمريكية تجاه هذا النظام طبقا لرغبات الطلاب.