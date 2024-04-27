من كولومبيا بدأت الشرارة.. أكبر 5 جامعات في أمريكيا تنتفض نصرة لأهل غزة

ما زالت الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، والمطالبة بوقف دعم واشنطن السياسي والعسكري لها، مستمرة وتزداد حدتها يوما بعد يوم على الرغم من قمع الشرطة واعتقال مئات الطلاب، وحتى بعض الكوادر العلمية.

وبدأ الحراك الطلابي المناهض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأسبوع الماضي من جامعة كولومبيا، بإقامة الطلاب مخيم تضامن مع القطاع لتتسع بعدها لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة هارفارد ونيويورك وغيرها.

فيما تم اعتقال ما يقرب من 550 طالبًا علاوة على الاعتداءات العنيفة عليهم وفقا لـ«رويترز».

جامعة كولومبيا

بداية الاحتجاجات كانت من جامعة كولومبيا، لتصبح الجامعة مركزا للحركة الطلابية المناهضة للحرب على غزة، فيما ألقت السلطات القبض على 108 متظاهرين وفقا لـ«فرانس برس».

وكان المتظاهرون نظموا مخيما يدعى «مخيم التضامن مع غزة» شارك فيه عدد من الطلبة اليهود من منظمة «الصوت اليهودي من أجل السلام»، وعلى الرغم من ذلك قد اتهم البعض وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن تلك الاحتجاجات بأنها معادية لليهود.

وكان الطلاب يطالبون بفض أي شراكة بين جامعتهم وإسرائيل لا سيما أن جامعة كولومبيا الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية مرتبطة ببرنامج تبادل مع تل أبيب.

فيما قالت إحدى الطالبات المشاركات في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين «إنهم يصفوننا بالإرهابيين، ويتعاملون معنا على أننا عنيفون لكن الأداة الوحيدة التي نملكها هي أصواتنا» بحسب «فرانس برس».

جامعة هارفارد

وفي جامعة هارفارد بدأت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في يوم الأربعاء الماضي، حيث قام الطلاب بنصب الخيام في ساحة الحرم الجامعي مستوحيين احتجاجاتهم من نظرائهم في جامعة كولومبيا ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومطالبين بسحب الاستثمارات عن إسرائيل ونقلها إلى المبادرات الأكاديمية الفلسطينية وفقا لشبكة «cbc news» الأمريكية.

وأظهرت لقطات جوية نصب عشرات من الطلاب خياماً حول تمثال جون هارفرد مؤسس الجامعة. فيما علقت لافتة عند مدخل الحرم الجامعي من الإدارة مكتوب فيها: «تحظر إقامة الخيام ووضع الطاولات، في الساحة دون إذن مسبق. ويحظر إغلاق ممرات المشاة أو الوصول إلى مداخل المباني».

جامعة نيويورك

فيما استقطبت الاحتجاجات في جامعة نيويورك مئات المتظاهرين وانضموا إلى خيام المقامة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتقلت الشرطة يوم الأربعاء نحو 133 متظاهرا، ولكن أطلق سراحهم جميعا بموجب أوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة بتهم السلوك غير المنضبط ومن المقرر البدء في محاكمتهم في 15 مايو المقبل، وفقا لـ«أسوشيتد بريس».

جامعة تكساس في أوستن

في جامعة تكساس في أوستن كانت الاحتجاجات بداية لانقسامات كبيرة في الولاية بعد اعتقال الشرطة عشرات الطلاب المناهضين لإسرائيل بأوامر من الحاكم غريغ أبوت، الذي وجد نفسه في عاصفة من الغضب تخللها انتقادات واسعة واتهامات له بانتهاك قانون حرية التعبير في الولاية الذي وقعه بنفسه في عام 2019.

وقال أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في بيان «لقد حول القادة حرمنا الجامعي إلى منطقة عسكرية»، لا سيما مع استعانة حاكم الولاية بـ100 شرطي لفض الاحتجاجات لتثير تلك الإجراءات تعاطفا واسعا مع المحجتين من ضمنهم النائب الديموقراطي غريغ كاسار الذي شارك الطلاب في احتجاجاتهم مع تجمع أكاديميين وسياسيين ديمقراطيين الخميس في مسيرة من أجل حقوق حرية التعبير، وفقا لصيحفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

جامعة إيموري

وفي جامعة إيموري بمدينة أتلانتا اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين نصبو خياما في حرم الجامعة وفقا لصحيفة الجامعة، وقالت الإدارة إن عشرات المتظاهرين ليسوا طلابًا وتجاوزوا الحرم الجامعي، حيث اتصلت بالشرطة للحصول على المساعدة، التي استخدمت رذاذ الفلفل لتفرقة المتظاهرين.