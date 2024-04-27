علاء عابد: الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين وإساءة استخدامه يؤدي إلى أضرار كثيرة

رحّب النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وفد البرلمان العربي، في مؤتمر «التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات»، والذي عقد اليوم بجامعة الدول العربية، بالحضور، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية خلال السنوات الماضية لتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الجمهورية الجديدة.

دعائم الجمهورية الجديدة

وأوضح «عابد»، خلال كلمته، أن بناء الإنسان اجتماعيا وعلميا وثقافيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن العمل على التطوير الاقتصادي والزراعي والصناعي والتعليمي والصحي مع التوسع لبناء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية لتستوعب ملايين السكان مع إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، ووضع برامج حماية اجتماعية لمتوسطي الدخل.

وأشار، إلى أن البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي حقق نقلة كبيرة ونوعية في العلاقات البرلمانية الدبلوماسية في جميع القضايا المشتركة مع البرلمانات خاصة الأمن القومي والشباب والمرأة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات، أصبح قضية مهمة وواقع ملموس نعيشه ونواجهه في الدولة العربية.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى أضرار كثيرة، لأنه يطيح بمقدرات الشعوب الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والأمنية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة على رأس أولويات عمل البرلمان العربي، موضحا الموقف الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته على أراضي 1967 وعاصمتها القدس والرفض القاطع للحرب على غزة ودعمها لتحقيق حل سلمي لقضية الشرق الأوسط.