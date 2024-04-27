لماذا تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال الأيام الماضية؟.. خبير يجيب

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تراجعا وصل نسبته لـ 2.3 % أي ما يوازي قيمة الـ54 دولار طوال أيام الأسبوع الماضي، حيث شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات لفترة ليست بالقليلة، خاصة بعدما ظهرت البيانات الاقتصادية الخاصة بارتفاع مُعدلات التضخم الأمريكية.

مدير منصة «آي صاغة»: انخفاض السعر سببه الترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إن الانخفاض الذي شهده سوق الذهب كان سببه وجود حالة من الخوف والترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في أول مايو المقبل من أجل تحديد مصير سعر الفائدة، ما انتظر العديد من المُستثمرين ما يخص البيانات الاقتصادية لمعدلات ارتفاع التضخم الأمريكية ونشرها على العامة.

وأوضح «إمبابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التضخم في أمريكا قد ارتفع بأكبر مما توقع الخبراء من قبل، بأساس سنوي خلال مارس الماضي، حيث عزز ذلك استمرار الفيدرالي الأمريكي تطبيق سياسته المُتشددة، مع تأجيل خفض سعر الفائدة في سبتمبر المقبل.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

أما عن الأسعار الخاصة بالذهب في السوق المحلية، فقد أكد أن سعر الذهب في الأسواق شهد استقرارا ملحوظا في التعاملات اليوم، بالمقارنة بختام تعاملات أمس، ذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، خاصة بعدما أغلقت الأوقية مساء أمس في الأسواق لمستوى 2337 دولارًا.