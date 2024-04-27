سعر الذهب بمنتصف التعاملات اليوم السبت.. «كم سجل عيار 21»

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 27 -4-2024، استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليومية في محلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار بداية التعاملات، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 3105 جنيهات للبيع بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة خلال منتصف التعاملات اليومية، وفقًا لأخر تحديثات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3549 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3105 جنيهات للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2661 جنيهًا.

- سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا أيضا بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2070 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024، استقرارًا بمحلات الصاغة، بنحو 24 ألفًا و840 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2321 دولارًا للبيع.